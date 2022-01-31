Отмыл миллиарды: во Франции судят гражданина России

16:55 14 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 14 сентября в Париже начался суд над гражданином Российской Федерации, которого французские власти обвиняют в краже и отмывании денег.



Обвиняемый Александр Винник присутствует на заседании вместе с тремя адвокатами. Это Фредерик Бело, Ариан Зимра и Зои Константопулу. Ранее Бело сообщил, что рассматривать дело по существу суд будет с 19 по 22 октября.



Винник был арестован в июле 2017 года в Греции по запросу Минюста США. Он обвиняется в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от 4 млрд до 9 млрд долларов и отмывании ее через торговую платформу BTC-e, предположительно, созданную подозреваемым.



Винник содержался в тюрьме в окрестностях города Салоники, Греция. Там он не раз объявлял голодовку, называя себя политическим заключенным. Своей вины подозреваемый не признавал.



19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о последовательной экстрадиции Винника сначала во Францию, а затем в США и Россию. Оно было исполнено вчера, 23 января. Подозреваемый находился в парижской больнице Hotel Dieu, в которую он попал из-за 35-дневной голодовки.



Напомним, ране полиция Новой Зеландии заморозила 90 млн долларов на счетах новозеландской компании Canton Business Corporation, которой, по ее утверждению, владеет обвиняемый в киберпреступлениях россиянин Александр Винник.