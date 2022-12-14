Отмена пресс-конференции путина может быть связана с антивоенными настроениями в рф — британская разведка

Отмена большой пресс-конференции президента россии владимира путина может быть связана с опасениями "несанкционированного обсуждения" войны рф против Украины.
Об этом пишет разведка министерства обороны Великобритании в отчете 13 декабря.
Накануне кремль объявил, что президент путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию. Это произойдет впервые за 10 лет.
Об этом пишет разведка министерства обороны Великобритании в отчете 13 декабря.
Накануне кремль объявил, что президент путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию. Это произойдет впервые за 10 лет.
Британская разведка считает, что отмена, вероятно, связана с опасениями по поводу растущих антивоенных настроений в россии.
С 2001 года владимир путин устраивает большую пресс-конференцию накануне Нового года. Событие не проводилось лишь с 2009 по 2011 год, когда он был на должности премьер-министра россии. После возвращения путина в кремль в 2012 году пресс-конференции каждый год проходили в декабре и в среднем длились около 4 часов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии