Отмена пресс-конференции путина может быть связана с антивоенными настроениями в рф — британская разведка

14:13 13 декабря Киев, Украина





Об этом пишет разведка министерства обороны Великобритании в отчете 13 декабря.



Накануне кремль объявил, что президент путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию. Это произойдет впервые за 10 лет. Отмена большой пресс-конференции президента россии владимира путина может быть связана с опасениями "несанкционированного обсуждения" войны рф против Украины.Об этом пишет разведка министерства обороны Великобритании в отчете 13 декабря.Накануне кремль объявил, что президент путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию. Это произойдет впервые за 10 лет.

"Пресс-конференция стала важным событием в календаре публичных выступлений путина и часто использовалась как возможность продемонстрировать якобы открытость путина", — отмечается в сводке.

Британская разведка считает, что отмена, вероятно, связана с опасениями по поводу растущих антивоенных настроений в россии.

"Хотя вопросы для пресс-конференции почти наверняка проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью относительно нарастания в россии антивоенных настроений. В кремле, скорее всего, очень опасаются того, что любое событие с участием путина может сопровождаться несанкционированными дискуссиями о "специальной военной операции, — добавляют в сводке.

С 2001 года владимир путин устраивает большую пресс-конференцию накануне Нового года. Событие не проводилось лишь с 2009 по 2011 год, когда он был на должности премьер-министра россии. После возвращения путина в кремль в 2012 году пресс-конференции каждый год проходили в декабре и в среднем длились около 4 часов.