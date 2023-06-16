Открыто огромное нефтяное месторождение на востоке Турции

На востоке Турции, в районах, граничащих с Ираком, обнаружено новое нефтяное месторождение, потенциал которого может превысить запасы крупнейшего месторождения Габар в пять раз.
Эту информацию 16 июня опубликовала газета Sabah.
Согласно сообщению издания, уже начаты предварительные разведывательные работы в районе горы Като, которая находится между провинциями Ширнак и Хаккяри.
Sabah отмечает, что качество обнаруженной нефти может сопоставляться с арабской, то есть самой драгоценной в мире, и обладать минимальными примесями.
В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нахождении нефтяного месторождения возле горного хребта Габар с дневной производительностью около 100 тысяч баррелей.
Общая стоимость его запасов оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.
В последние годы Турция активно проводит разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также в Черном море и Восточном Средиземноморье.
Эту информацию 16 июня опубликовала газета Sabah.
Согласно сообщению издания, уже начаты предварительные разведывательные работы в районе горы Като, которая находится между провинциями Ширнак и Хаккяри.
Sabah отмечает, что качество обнаруженной нефти может сопоставляться с арабской, то есть самой драгоценной в мире, и обладать минимальными примесями.
В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нахождении нефтяного месторождения возле горного хребта Габар с дневной производительностью около 100 тысяч баррелей.
Общая стоимость его запасов оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.
В последние годы Турция активно проводит разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также в Черном море и Восточном Средиземноморье.
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