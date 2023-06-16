Открыто огромное нефтяное месторождение на востоке Турции

16:00 16 июня Киев, Украина

На востоке Турции, в районах, граничащих с Ираком, обнаружено новое нефтяное месторождение, потенциал которого может превысить запасы крупнейшего месторождения Габар в пять раз.



Эту информацию 16 июня опубликовала газета Sabah.



Согласно сообщению издания, уже начаты предварительные разведывательные работы в районе горы Като, которая находится между провинциями Ширнак и Хаккяри.



Sabah отмечает, что качество обнаруженной нефти может сопоставляться с арабской, то есть самой драгоценной в мире, и обладать минимальными примесями.



В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нахождении нефтяного месторождения возле горного хребта Габар с дневной производительностью около 100 тысяч баррелей.



Общая стоимость его запасов оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.



В последние годы Турция активно проводит разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также в Черном море и Восточном Средиземноморье.