Отключение мобильного интернета в Сенегале: мера против распространения насилия

08:19 05 июня Киев, Украина

Правительство Сенегала ввело временное отключение мобильного интернета в определенных регионах страны с целью прекращения насилия, охватившего государство.

Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление правительства Сенегала.
 
"В связи с распространением ненависти и распространением обманчивых сообщений, мобильный интернет временно будет отключаться в определенные часы дня", - говорится в официальном заявлении.

Правительство не указало точные даты и места, где будет действовать запрет, однако жители столицы Дакара сообщили, что после обеда в воскресенье у них не было доступа к мобильному интернету, когда протесты обычно наиболее интенсивны.

Reuters отмечает, что на прошлой неделе правительство Сенегала уже ограничило доступ к некоторым мессенджерам, однако многие люди смогли обойти это ограничение. В связи с этим было принято решение значительно расширить запрет.

В Сенегале продолжаются столкновения между полицией и сторонниками оппозиции из-за приговора бывшему кандидату в президенты Усману Сонко. В результате этих протестов уже погибли не менее 16 человек.