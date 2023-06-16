Отключение мобильного интернета в Сенегале: мера против распространения насилия

Правительство Сенегала ввело временное отключение мобильного интернета в определенных регионах страны с целью прекращения насилия, охватившего государство.
Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление правительства Сенегала.
Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление правительства Сенегала.
Правительство не указало точные даты и места, где будет действовать запрет, однако жители столицы Дакара сообщили, что после обеда в воскресенье у них не было доступа к мобильному интернету, когда протесты обычно наиболее интенсивны.
Reuters отмечает, что на прошлой неделе правительство Сенегала уже ограничило доступ к некоторым мессенджерам, однако многие люди смогли обойти это ограничение. В связи с этим было принято решение значительно расширить запрет.
В Сенегале продолжаются столкновения между полицией и сторонниками оппозиции из-за приговора бывшему кандидату в президенты Усману Сонко. В результате этих протестов уже погибли не менее 16 человек.
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