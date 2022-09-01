Отказ Токаева нарушать санкции закрыл дверь перед носом Сбербанка

Во вторник крупнейший госбанк россии объявил, что продает свою казахстанскую дочку, которой владел с 2006 года и которая занимала в стране второе место по размеру активов.
Решение принято в связи с "текущей геополитической обстановкой", а его цель — позволить банку возобновить операции, включая привлечение депозитов и проведение платежей, говорится в заявлении Сбера.
Включенный в списки «блокирующих» санкций США и ЕС и отключенный от системы SWIFT, Сбер в августе столкнулся с проблемами в казахстанской «дочке», которой местные банки объявили платежный бойкот. Ряд банков, включая АО Forte Bank и АО First Heartland Jusan Bank, перестали проводить платежи в адрес ДА АО «Сбербанк», ссылаясь на санкционный режим.
Нарушать санкции ради россии Казахстан не хочет, и верит, что москва самостоятельно справится со сложностями, заявил в июне президент Касым-Жомарт Токаев.
Решение принято в связи с "текущей геополитической обстановкой", а его цель — позволить банку возобновить операции, включая привлечение депозитов и проведение платежей, говорится в заявлении Сбера.
Включенный в списки «блокирующих» санкций США и ЕС и отключенный от системы SWIFT, Сбер в августе столкнулся с проблемами в казахстанской «дочке», которой местные банки объявили платежный бойкот. Ряд банков, включая АО Forte Bank и АО First Heartland Jusan Bank, перестали проводить платежи в адрес ДА АО «Сбербанк», ссылаясь на санкционный режим.
Нарушать санкции ради россии Казахстан не хочет, и верит, что москва самостоятельно справится со сложностями, заявил в июне президент Касым-Жомарт Токаев.
Покупателем казахстанской дочки Сбера станет госхолиднг «Байтерек», который владеет инфраструктурой и технологиями, чтобы «в короткий срок вернуть банк к работе», заявили в пресс-службе российской кредитной организации. В числе претендентов на покупку также были инвесторы из россии, Турции и Ближнего Востока, рассказывал ранее старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.
Вместе с «дочкой» «Сбера» под американские санкции попали дочерние структуры в Казахстане Альфа-банка и ВТБ. Первый успел продать свой банк местному «ЦентрКредиту». ВТБ планирует остаться в Казахстане, говорил глава банка Андрей Костин.
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