Отказ от газа рф: Болгария начала строительство газовой линии с Сербией

Строительство газовой линии между Болгарией и Сербией, в дальнейшем позволит Сербии отказаться от российского газа. Об этом сообщает Reuters.
Как заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов, ожидается, что 170-километровый газопровод, строительство которого длительное время откладывалось, а теперь стало очень актуальным, будет введен в эксплуатацию к концу года.
Сообщается, что Болгария планирует к концу октября построить 62-километровый участок газопровода на своей территории, Сербия, начавшая строительство в феврале прошлого года, также планирует подготовить свой участок к осени.
Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.
В настоящее время единственная газовая ветка между двумя странами - транспортировка российского газа из газопровода "Турецкий поток" в Сербию.
Болгария, которая была отрезана от импорта российского газа в апреле прошлого года, открыла новую газовую соединительную линию с Грецией, по которой в настоящее время транспортируется 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочную сделку с Турцией по импорту СПГ.
Как заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов, ожидается, что 170-километровый газопровод, строительство которого длительное время откладывалось, а теперь стало очень актуальным, будет введен в эксплуатацию к концу года.
Сообщается, что Болгария планирует к концу октября построить 62-километровый участок газопровода на своей территории, Сербия, начавшая строительство в феврале прошлого года, также планирует подготовить свой участок к осени.
Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.
В настоящее время единственная газовая ветка между двумя странами - транспортировка российского газа из газопровода "Турецкий поток" в Сербию.
Болгария, которая была отрезана от импорта российского газа в апреле прошлого года, открыла новую газовую соединительную линию с Грецией, по которой в настоящее время транспортируется 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочную сделку с Турцией по импорту СПГ.
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