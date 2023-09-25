Отказ Китая осудить россию создает "репутационный риск" - комиссар ЕС

Вице-президент Европейской комиссии, комиссар Европейского союза по вопросам торговли Валдис Домбровскис раскритиковал отказ Китая осудить войну россии в Украине, которая, по его словам, "влияет на имидж страны не только среди европейских потребителей, но и для бизнеса".
Об этом он сказал во время визита в Китай, выступая в Пекинском университете, передает AFP.
Отмечается, что Китай пытается позиционировать себя как нейтральную сторону в украинском конфликте, предлагая рф жизненно важный дипломатический и финансовый путь спасения, поскольку ее международная изоляция углубляется.
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