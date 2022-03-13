Отбывающий срок в РФ американец обратился к Байдену перед встречей с Путиным

07:44 15 июня Киев, Украина

Накануне встречи президента США с российским лидером, к Джо Байдену обратился гражданин Америки Пол Уилан, который уже несколько лет находится в заключении в России по обвинению в шпионаже. В переданной аудиозаписи отбывающий 16-летний срок Уилан просит президента США помочь ему вернуться домой. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиозапись от семьи Уилана, которая поступила в редакцию.

Брат осужденного Дэвид рассказал, что запись сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями, и что его брат просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 - ред.) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников", - говорит Уилан.

Осужденный вновь заявил о своей невиновности. "Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", утверждает он.

Уилан назвал свой арест "похищением американского туриста" и заявил, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы.

"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавил он.

Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж.

Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

Напомним, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России задержали, как сообщалось, гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".