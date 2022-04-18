В санкционный список в отношении Беларуси попадут и юридические лица страны. Боррель

Александр Лукашенко и сторонники его политики должны понести наказание за противоправные действия в полной мере, следующими в очереди на получение санкций будут юридические лица Беларуси.
Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", – сказал он.
Боррель добавил, что "репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются".
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