От российских карт «Мир» отказались еще три страны

Следом за Турцией - в Казахстане, Армении и Вьетнаме перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».
Отказы от сотрудничества последовали после предупреждения США и ЕС, что за работу с «Миром» могут последовать санкции.
В Армении обслуживание карт «Мир» прекратилось во вторник, 20 сентября. В Центробанке страны заявили, что коммерческие банки «самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями», и уведомят клиентов об обслуживании «в надлежащем порядке».
Также накануне перестали принимать карты «Мир» в Народном банке Казахстана («Халык банк») и во вьетнамском BIDV. В крупнейшем банке Казахстана не назвали причин, но подчеркнули, что карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В старейшем банке Вьетнама тоже обошлись без упоминания причин, уточнив, что кредитная организация принимают карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.
В понедельник, 19 сентября, работать с российской платежной системой отказались крупнейшие банки Турции. В банке Iş bankasi отметили, что нацелены работать в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса. Вслед за этим перестал принимать карты «Мир» турецкий Denizbank.
После каскада отказов от банков-партнеров на сайте платежной системы «Мир» закрыли раздел, сообщающий о географии приема карт. Все банки-отказники ранее значились партнерами «Мира», а в целом карты системы принимали в восьми странах.
Также накануне перестали принимать карты «Мир» в Народном банке Казахстана («Халык банк») и во вьетнамском BIDV. В крупнейшем банке Казахстана не назвали причин, но подчеркнули, что карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В старейшем банке Вьетнама тоже обошлись без упоминания причин, уточнив, что кредитная организация принимают карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.
В понедельник, 19 сентября, работать с российской платежной системой отказались крупнейшие банки Турции. В банке Iş bankasi отметили, что нацелены работать в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса. Вслед за этим перестал принимать карты «Мир» турецкий Denizbank.
После каскада отказов от банков-партнеров на сайте платежной системы «Мир» закрыли раздел, сообщающий о географии приема карт. Все банки-отказники ранее значились партнерами «Мира», а в целом карты системы принимали в восьми странах.
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