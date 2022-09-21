От российских карт «Мир» отказались еще три страны

14:59 21 сентября Киев, Украина

Следом за Турцией - в Казахстане, Армении и Вьетнаме перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».

Отказы от сотрудничества последовали после предупреждения США и ЕС, что за работу с «Миром» могут последовать санкции