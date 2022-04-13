От России требуют разъяснить условия договоренностей по Карабаху

10:43 17 ноября Киев, Украина

Представители Госдепартамента высокого ранга, госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, ожидают объяснений от РФ о роли Турции в договоренностях по Карабаху, а также раскрытия всех деталей документа.

“Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя (Минской группы ОБСЕ) они (Франция) разделяют ту же мысль, что и мы, — мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в (мирном) процессе Минской группы”, — сказали американские дипломаты.

По их словам, главы внешнеполитических ведомств США и Франции “признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращения огня, которое фактически держится около недели, но также признали, что все еще остается много вопросов, требующих ясности от России относительно параметров этого соглашения, и в частности о роли Турции, и так далее, чтобы получить (больше информации по ситуации)”.

“Они оба отметили, что Россия пригласила сопредседателей в Москву для (внесения) большей ясности, и, как вы, вероятно, видели по новостям, между сопредседателями состоялись телефонные переговоры”, — указали во внешнеполитическом ведомстве.

По данным дипломатов США, Ле Дриан рассказал Помпео о своей беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Турции.