От России требуют разъяснить условия договоренностей по Карабаху

Представители Госдепартамента высокого ранга, госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, ожидают объяснений от РФ о роли Турции в договоренностях по Карабаху, а также раскрытия всех деталей документа.
По их словам, главы внешнеполитических ведомств США и Франции “признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращения огня, которое фактически держится около недели, но также признали, что все еще остается много вопросов, требующих ясности от России относительно параметров этого соглашения, и в частности о роли Турции, и так далее, чтобы получить (больше информации по ситуации)”.
По данным дипломатов США, Ле Дриан рассказал Помпео о своей беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Турции.
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