От путинской россии в настоящее время исходит самая большая угроза для НАТО - Шольц

18:27 16 сентября Киев, Украина

Нынешняя россия является главной угрозой для стран НАТО и мира в Европе.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на конференции бундесвера в Берлине в пятницу, 16 сентября.

"От путинской россии в настоящее время исходит самая большая угроза для НАТО. Путем войны против Украины вооруженная до зубов ядерная держава пытается перекроить границы в Европе. Если россия добьется своего, то мир в Европе будет надолго потерян. В этом может сомневаться лишь тот, кто не слушает и не читает того, что говорит и пишет президент путин", – сказал канцлер ФРГ.

По его словам, Вооруженные силы ФРГ должны быть оснащены лучше всех в Европе, а сама Германия должна стать лидером в обеспечении европейской безопасности.

"Бундесвер должен стать фундаментом неядерной обороны в Европе и самой хорошо оснащенной армией в Европе… Наша страна долгое время избегала расстановки подлинных приоритетов для бундесвера. Бурить колодцы, охранять гуманитарную помощь, бороться с последствиями наводнений, помогать в вакцинации во времена пандемии – все это умеет такая хорошая армия, как бундесвер. Но не в этом заключается его ключевая задача. Его ключевая задача – защита свободы в Европе", – заявил Шольц.

Он призвал страны Европу взять на себя значительно больше ответственности в НАТО и вновь пообещал, что Германия выполнит обязательство отчислять на оборонные нужды 2% ее ВВП.



Олаф Шольц также высказался за усиление сотрудничества с партнерами по НАТО в сфере разработки новых систем вооружений. Он выразил готовность ослабить жесткие экспортные ограничения в Германии, которые, по мнению критиков, препятствуют расширению такого сотрудничества.