Нынешняя россия является главной угрозой для стран НАТО и мира в Европе.
Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на конференции бундесвера в Берлине в пятницу, 16 сентября.
По его словам, Вооруженные силы ФРГ должны быть оснащены лучше всех в Европе, а сама Германия должна стать лидером в обеспечении европейской безопасности.
Он призвал страны Европу взять на себя значительно больше ответственности в НАТО и вновь пообещал, что Германия выполнит обязательство отчислять на оборонные нужды 2% ее ВВП.
Олаф Шольц также высказался за усиление сотрудничества с партнерами по НАТО в сфере разработки новых систем вооружений. Он выразил готовность ослабить жесткие экспортные ограничения в Германии, которые, по мнению критиков, препятствуют расширению такого сотрудничества.
Олаф Шольц также высказался за усиление сотрудничества с партнерами по НАТО в сфере разработки новых систем вооружений. Он выразил готовность ослабить жесткие экспортные ограничения в Германии, которые, по мнению критиков, препятствуют расширению такого сотрудничества.
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