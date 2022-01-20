От последствий загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек

По данным экспертов Организации Объединенных Наций, ежегодно от последствий загрязнения воздуха умирает 7 миллионов человек, а среди стран, только в десяти воздух соответствую допустимым нормам.
Загрязненный воздух служит причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений при беременности. Негативно он воздействует и на детей, провоцируя астму, хроническую легочную недостаточность задержку роста, диабет и другие заболевания.
Как сообщают в ООН, в период карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса люди стали меньше летать на самолетах и передвигаться общественным транспортом, что в разы снизило концентрацию загрязнителей воздуха. Например, в Мадриде уровень загрязнения снизился на 50%.
Эксперты отметили, что на качество воздуха влияет ряд факторов, среди которых - отопление зданий и даже удобрение полей.
Его авторы напомнили: загрязнение воздуха вредит не только здоровью человека, но и экономике.
Согласно недавнему исследованию ООН, загрязненность воздуха не превышает допустимых норм только в 10 странах, входящих в ЕЭК ООН:
Согласно недавнему исследованию ООН, загрязненность воздуха не превышает допустимых норм только в 10 странах, входящих в ЕЭК ООН:
- Ирландии;
- Исландии;
- Испании;
- Эстонии;
- Канаде;
- Норвегии;
- Португалии;
- США;
- Швеции;
- Финляндии
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