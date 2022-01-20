От последствий загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек

19:40 07 Сентябрь Киев, Украина

По данным экспертов Организации Объединенных Наций, ежегодно от последствий загрязнения воздуха умирает 7 миллионов человек, а среди стран, только в десяти воздух соответствую допустимым нормам.



Загрязненный воздух служит причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений при беременности. Негативно он воздействует и на детей, провоцируя астму, хроническую легочную недостаточность задержку роста, диабет и другие заболевания.



Как сообщают в



Эксперты отметили, что на качество воздуха влияет ряд факторов, среди которых - отопление зданий и даже удобрение полей. Загрязненный воздух служит причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений при беременности. Негативно он воздействует и на детей, провоцируя астму, хроническую легочную недостаточность задержку роста, диабет и другие заболевания.Как сообщают в ООН , в период карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса люди стали меньше летать на самолетах и передвигаться общественным транспортом, что в разы снизило концентрацию загрязнителей воздуха. Например, в Мадриде уровень загрязнения снизился на 50%.Эксперты отметили, что на качество воздуха влияет ряд факторов, среди которых - отопление зданий и даже удобрение полей.

"Это показывает, что важны комплексные межотраслевые меры, которые не ограничиваются транспортным сектором", - говорится в сообщении ЕЭК ООН.

Его авторы напомнили: загрязнение воздуха вредит не только здоровью человека, но и экономике.



Согласно недавнему исследованию ООН, загрязненность воздуха не превышает допустимых норм только в 10 странах, входящих в ЕЭК ООН: