Осталось 72 часа: на борту пропавшей в Индонезии подлодки заканчивается кислород

20:15 22 Апрель Киев, Украина

Вчера, 21 апреля, индонезийская подлодка с 53 членами экипажа пропала с радаров, сегодня спасателями был обнаружен объект, который может оказаться пропавшим судном.



У властей Индонезии осталось около 72 часов, чтобы спасти экипаж, прежде чем на борту субмарины закончится кислород, сообщили в ВМС Индонезии.





Как отмечается, Сингапур и Малайзия отправили собственные корабли к месту поисков, США, Австралия, Франция и Германия также предложили помощь.

Более 20 кораблей ВМФ, две подводные лодки и пять самолетов обыскивали район, где в последний раз была обнаружена подводная лодка.

"Мы знаем эту местность, но вода здесь достаточно глубокая", - сказал первый адмирал Индонезии Джулиус Виджоджоно.

На месте вероятного затопления подлодки обнаружили нефтяное пятно. Вероятно, в баке судна образовалась трещина.



Военно-морские силы Индонезии заявили, что во время погружения произошел сбой в электросети, из-за которого подводная лодка потеряла контроль и стала неспособной выполнять аварийные процедуры, которые позволили бы ей всплыть на поверхность.