Осталось 72 часа: на борту пропавшей в Индонезии подлодки заканчивается кислород

Вчера, 21 апреля, индонезийская подлодка с 53 членами экипажа пропала с радаров, сегодня спасателями был обнаружен объект, который может оказаться пропавшим судном.
У властей Индонезии осталось около 72 часов, чтобы спасти экипаж, прежде чем на борту субмарины закончится кислород, сообщили в ВМС Индонезии.
Как отмечается, Сингапур и Малайзия отправили собственные корабли к месту поисков, США, Австралия, Франция и Германия также предложили помощь.
Более 20 кораблей ВМФ, две подводные лодки и пять самолетов обыскивали район, где в последний раз была обнаружена подводная лодка.
На месте вероятного затопления подлодки обнаружили нефтяное пятно. Вероятно, в баке судна образовалась трещина.
Военно-морские силы Индонезии заявили, что во время погружения произошел сбой в электросети, из-за которого подводная лодка потеряла контроль и стала неспособной выполнять аварийные процедуры, которые позволили бы ей всплыть на поверхность.
Военно-морские силы Индонезии заявили, что во время погружения произошел сбой в электросети, из-за которого подводная лодка потеряла контроль и стала неспособной выполнять аварийные процедуры, которые позволили бы ей всплыть на поверхность.
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