Оспа обезьян добралась до Польши

Глава министерства здравоохранения республики Польша Адам Недзельский сообщил, что в стране поодтвердили первый случай оспы обезьян.
Отмечается, что инфицированный находится на изоляции в лечебном заведении.
Подробностей о пациенте и месте госпитализации он не привел.
Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.
Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.
Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.
Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.
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