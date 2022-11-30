Основатель компании Alibaba Джек Ма покинул Китай и проживает в Японии

Основатель компании Alibaba Джек Ма покинул Китай на фоне давления властей на технологические компании.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Два года назад на конференции в Шанхае Ма раскритиковал правительство Китая за регуляторные меры. После этого он начал редко появлялся на публике.
Анонимные источники издания рассказали, что последние полгода бизнесмен и его семья живут в центре Токио.
Издание отмечает, что сейчас Ма совмещает бизнес и отдых, посещает горнолыжные курорты и совершает регулярные поездки в США и Израиль.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Два года назад на конференции в Шанхае Ма раскритиковал правительство Китая за регуляторные меры. После этого он начал редко появлялся на публике.
Анонимные источники издания рассказали, что последние полгода бизнесмен и его семья живут в центре Токио.
Издание отмечает, что сейчас Ма совмещает бизнес и отдых, посещает горнолыжные курорты и совершает регулярные поездки в США и Израиль.
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