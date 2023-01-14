Оскандалившаяся министр ФРГ решила уйти в отставку - СМИ

09:22 14 января Киев, Украина

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт решила уйти в отставку. Сейчас обсуждается время официального объявления и кандидатура преемника. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что инициатором отставки является сама Ламбрехт, а не правительство.

"Сейчас речь идет о точном времени отставки, преемник уже обсуждается", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы все время, пока она занимала пост министра обороны. В первую очередь ей припомнили то, что она так и не смогла выучить военные звания, которые есть в немецкой армии. Но это было только начало.

"Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5 000 касок. Позор!" – пишет издание.

Также журналисты упоминают и другие скандалы, включая неудачное новогоднее поздравление министра, наспех записанное в последние часы 2022 года.

Напомним, за месяц до полномасштабного вторжения рф в Украину Ламбрехт заявила, что оружие Украине не поставляют из-за опасений эскалации со стороны рф.