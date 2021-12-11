Ошибочно сработала катапульта: под Калугой погибли трое военных

16:18 23 Март Киев, Украина

На военном аэродроме под Калугой в Российской Федерации из-за случайной сработки системы катапультирования у бомбардировщика, погибли три человека.





Передает агенство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.



По данным агентства, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны.

Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.