Ошибочно сработала катапульта: под Калугой погибли трое военных

На военном аэродроме под Калугой в Российской Федерации из-за случайной сработки системы катапультирования у бомбардировщика, погибли три человека.
Передает агенство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным агентства, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.
По данным агентства, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.
Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
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