Ошеломляющие снимки ночной Европы с борта МКС

11:24 19 Ноябрь Киев, Украина

Нет сомнений, что наша планета выглядит завораживающе прекрасно. Многие из нас восхищались россыпью огней ночных городов из окна самолета. Это мерцающее богатство притягивает взгляд, как огоньки первой новогодней елки в далеком детстве. Насколько же ошеломляюще тогда выглядят ночные огни всей Европы с высоты космического полета! Своим восторгом от полученных впечатлений поделился астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Сделанные им снимки и видео он поместил на своем сайте в Twitter.

За те двести дней, которые Тома Песке находился на борту международной космической станции, ему удалось сделать сотни тысяч уникальных снимков нашей планеты.

Вернувшись на Землю 9 ноября, астронавт пообещал, что все свои более 245 000 снимков он будет публиковать постепенно, чтобы постоянно напоминать себе и людям о том, " как выглядит Европа из космоса".

Если внимательно рассмотреть снимки, можно увидеть нашу мерцающую огнями Украину, а Киев на ее фоне сияет яркой звездой.

Среди более ранних снимков Тома Песке есть фото осеннего Киева с борта МКС.