Опрос Reuters показал, что американцы уверены в честности проведения выборов и подсчете голосов

Несмотря на обвинения Дональда Трампа в фальсификации результатов выборов, львиная доля жителей Штатов, еще до официального оглашения победителя, признали президентство Джо Байдена.
Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos.
Опрос, проведенный с 7 по 10 ноября, показал, что 79% взрослого населения США уверены в победе Байдена. 13% ответили, что итоги выборов еще не решены, 3% заявили о победе действующего президента Дональда Трампа, 5% затруднились с ответом.
Мнения опрошенных отличаются по партийным симпатиям: почти все демократы сказали, что победил Байден, среди республиканцев в этом уверены около 60%.
Окончательные итоги выборов, прошедших 3 ноября, еще не подведены, но по традиции СМИ объявляют победителя на основе предварительных результатов, которые не должны измениться. На данный момент Байден может рассчитывать не менее чем на 279 голосов в коллегии выборщиков, при необходимых для победы 270.
В общенациональном голосовании благодаря высокой явке избирателей Байден на утро 11 ноября получил рекордные для США 77 млн голосов, или 50,7%. Трампа поддержали чуть более 72 млн избирателей, или 47,5%.
Трамп все еще не признал поражение. Он неоднократно объявлял о своей победе и утверждал, что стал жертвой масштабной фальсификации, не предъявляя при этом доказательств.
По опросу, частью которого был опрос Reuters/Ipsos, 70% американцев, включая 83% демократов и 59% республиканцев, уверены, что местные власти честно подводят итоги выборов.
Опрос, проведенный с 7 по 10 ноября, показал, что 79% взрослого населения США уверены в победе Байдена. 13% ответили, что итоги выборов еще не решены, 3% заявили о победе действующего президента Дональда Трампа, 5% затруднились с ответом.
Мнения опрошенных отличаются по партийным симпатиям: почти все демократы сказали, что победил Байден, среди республиканцев в этом уверены около 60%.
Окончательные итоги выборов, прошедших 3 ноября, еще не подведены, но по традиции СМИ объявляют победителя на основе предварительных результатов, которые не должны измениться. На данный момент Байден может рассчитывать не менее чем на 279 голосов в коллегии выборщиков, при необходимых для победы 270.
В общенациональном голосовании благодаря высокой явке избирателей Байден на утро 11 ноября получил рекордные для США 77 млн голосов, или 50,7%. Трампа поддержали чуть более 72 млн избирателей, или 47,5%.
Трамп все еще не признал поражение. Он неоднократно объявлял о своей победе и утверждал, что стал жертвой масштабной фальсификации, не предъявляя при этом доказательств.
По опросу, частью которого был опрос Reuters/Ipsos, 70% американцев, включая 83% демократов и 59% республиканцев, уверены, что местные власти честно подводят итоги выборов.
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