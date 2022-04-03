Определена дата инаугурации нового президента США. Подготовка началась

06:03 09 ноября Киев, Украина

Несмотря на то, что официальные результаты президентских выборов в США еще не объявлены, подготовка к инаугурации уже началась.
 
Об этом 8 ноября, сообщил  глава Совместного инаугурационного комитета Конгресса США Рой Блант телеканалу ABC.

Организация мероприятия приведения к присяге нового американского президента пройдет в полномасштабном формате, мировая пандемия коронавируса не стала этому преградой.

"Шесть человек в комитете <...> работают над проведением полноценной церемонии на открытом воздухе. Легче потом сократить масштаб, чем расширять", - отметил политик.

При этом Блант выразил надежду, что и кандидат от демократов Джозеф Байден, и республиканец Дональд Трамп посетят церемонию, несмотря на то, "кого из них в этот день приведут к присяге".

Также сенатор подчеркнул, что "тот, кого приведут к присяге", сочтет день инаугурации великим.

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года. По данным телеканала, около правительственного комплекса на Капитолийском холме начали возводить трибуны.