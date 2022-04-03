Определена дата инаугурации нового президента США. Подготовка началась

Несмотря на то, что официальные результаты президентских выборов в США еще не объявлены, подготовка к инаугурации уже началась.
Об этом 8 ноября, сообщил глава Совместного инаугурационного комитета Конгресса США Рой Блант телеканалу ABC.
Организация мероприятия приведения к присяге нового американского президента пройдет в полномасштабном формате, мировая пандемия коронавируса не стала этому преградой.
"Шесть человек в комитете <...> работают над проведением полноценной церемонии на открытом воздухе. Легче потом сократить масштаб, чем расширять", - отметил политик.
При этом Блант выразил надежду, что и кандидат от демократов Джозеф Байден, и республиканец Дональд Трамп посетят церемонию, несмотря на то, "кого из них в этот день приведут к присяге".
Также сенатор подчеркнул, что "тот, кого приведут к присяге", сочтет день инаугурации великим.
Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года. По данным телеканала, около правительственного комплекса на Капитолийском холме начали возводить трибуны.
Организация мероприятия приведения к присяге нового американского президента пройдет в полномасштабном формате, мировая пандемия коронавируса не стала этому преградой.
"Шесть человек в комитете <...> работают над проведением полноценной церемонии на открытом воздухе. Легче потом сократить масштаб, чем расширять", - отметил политик.
При этом Блант выразил надежду, что и кандидат от демократов Джозеф Байден, и республиканец Дональд Трамп посетят церемонию, несмотря на то, "кого из них в этот день приведут к присяге".
Также сенатор подчеркнул, что "тот, кого приведут к присяге", сочтет день инаугурации великим.
Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года. По данным телеканала, около правительственного комплекса на Капитолийском холме начали возводить трибуны.
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