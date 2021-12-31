Оппозиция не пускает Пашиняна на заседание Кабмина

12:10 22 Апрель Киев, Украина

Несколько человек, представляющих оппозиционное движение Азатагрум (Освобождение), демонстративно приковали руки к дверям здания армянского правительства, препятствуя входу на заседание Кабмина премьер-министра Никола Пашиняна

Об этом сообщает ТАСС, в четверг, 22 апреля.

"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", - заявил один из участников акции, считающий, что премьер "сдает Армению".

С некоторых протестантов полицейские цепи уже сняли и производят задержание оппозиционеров.



Накануне стало известно, что визит Пашиняна в Мегри на юге Армении спровоцировал драку. Десятки граждан требовали, чтобы Пашинян покинул город. Часть людей собралась, чтобы поддержать премьер-министра. Между ними завязалась потасовка, но силовикам удалось разнять их.