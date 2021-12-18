Оппозиция Молдовы готовится к протестам в связи с повышением пенсионного возраста

12:02 23 Ноябрь Киев, Украина

В 2020 году молдавскими социалистами было аннулировано постановление, по которому пенсионный возраст был увеличен до 63 лет. Им удалось снизить его до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Тем не менее, в связи с приходом к власти проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в 2021 году, законопроект был подвергнут изменениям, которые отменили поправки социалистов.



Данные изменения были подвергнуты критике оппозиционерами, которые собираются устраивать протесты для защиты граждан от «закона о национальном геноциде». Социалисты сообщили, что в полной мере будут защищать права и свободы всех людей, добиваясь отмены закона о поднятии пенсионного возраста.



В заявлении оппозиционеров также говорится о том, что партия всегда вела борьбу за социальную справедливость, гарантии и права пенсионеров и продолжит их отстаивать в любом случае всеми законными способами.