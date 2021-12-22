Оппозиция готовит Беларусь к референдуму по Конституции

Оппозиционные силы Беларуси создали свой альтернативный орган власти – Координационный совет. Цель совета состоит в разработке мероприятий и руководстве оппозиционным движением. Как заявила через Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, недавно Координационный совет объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию.

По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.