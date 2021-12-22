Оппозиция готовит Беларусь к референдуму по Конституции
11:52 24 Август Киев, Украина
Оппозиционные силы Беларуси создали свой альтернативный орган власти – Координационный совет. Цель совета состоит в разработке мероприятий и руководстве оппозиционным движением. Как заявила через Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, недавно Координационный совет объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию.
По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.
"Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы «он» наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова..
Напомним, в Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания координационного совета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии