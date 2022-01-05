Оппозиция Беларуси собирает протесты к 9 мая

08:00 03 Май Киев, Украина

Оппозиция Беларуси готовит новую волну протестов на 9 мая.

Об этом белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист", - говорит Латушко.

По его словам, с лета 2020 года на акциях протеста в Беларуси были арестованы 35 тысяч человек. Есть свидетельства, что 4 646 человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения.



Латушко отмечает, что "репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет".



Напомним, что с августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.