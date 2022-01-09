Оппозиция Беларуси намерена провести массовые акции протеста 9 мая

06:30 05 Май Киев, Украина

Оппозиционное движение Беларуси планирует очередные акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенка. Массовые протесты пройдут в канун Дня победы, 9 мая.

Об этом заявил экс-министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.

"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - отметил оппозиционер.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. "Репрессии проникли во все слои общества", - отметил он, добавив, что сейчас белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.



По данным Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации. "Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-то состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен", - добавил он.