Оппозиция Армении анонсирует акцию неповиновения в Ереване: протест против Пашиняна

09:05 25 сентября Киев, Украина





Сообщения об этом появились в СМИ. Оппозиционные группы провели митинг на площади Республики в Ереване, где выразили требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.



Отмечается, что лидеры оппозиции анонсировали проведение акций неповиновения в течение ближайших трех дней. Ереване , столице Армении, представители оппозиции объявили о запланированной всенародной акции неповиновения, начиная с 8 утра 25 сентября, с обещанием "парализовать город".Сообщения об этом появились в СМИ. Оппозиционные группы провели митинг на площади Республики в Ереване, где выразили требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.Отмечается, что лидеры оппозиции анонсировали проведение акций неповиновения в течение ближайших трех дней.

"Мы должны выйти на улицы и усилить наше неповиновение настолько, чтобы правительство пришлось уступить", - заявил Аястан Ишхан Сагателян, депутат из оппозиционной фракции.

В Ереване продолжаются протесты уже несколько дней, вызванные противодействием капитуляции непризнанного Нагорного Карабаха. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, и оппозиция призывает регионы присоединиться к протестам в столице.