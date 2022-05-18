Оппозиционное движение Беларуси наградили премией Сахарова

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Брюсселе удостоили премии Андрея Сахарова, как отмечает сама Тихановская эта премия принадлежит самоотверженности и силе духа народа Беларуси.
"Эта награда - награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх", - отметила Тихановская.
По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.
Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.
"Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.
Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси.
"В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.
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