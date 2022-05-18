Оппозиционное движение Беларуси наградили премией Сахарова

15:22 16 декабря Киев, Украина

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Брюсселе удостоили премии Андрея Сахарова, как отмечает сама Тихановская эта премия принадлежит самоотверженности и силе духа народа Беларуси.

"Эта награда - награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх", - отметила Тихановская.

По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.



Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.

"Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.

Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси.