Оператор «Северного потока-2» заявил о готовности начать поставки газа

07:35 30 Декабрь Киев, Украина

Оператор трубопровода «Северный поток - 2» из России в Германию готов начать поставки газа. При этом регуляторный орган Германии BNetzA заявил, что процесс утверждения трубопровода, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.



«По состоянию на 29 декабря завершена процедура ввода газа для второй нитки газопровода« «По состоянию на 29 декабря завершена процедура ввода газа для второй нитки газопровода« Северный поток-2 »», - говорится в сообщении операционной компании Nord Stream 2 AG.



«Этого давления достаточно, чтобы начать транспортировку газа в будущем», - добавили в швейцарской компании.



Президент Владимир Путин в среду подтвердил, что Россия готова отправлять газ по «Северному потоку - 2», как только власти Германии дадут свое согласие.



«Как только они решат приступить к работе, большие объемы - дополнительные объемы - российского газа немедленно начнут поступать в Европу», - сказал он по государственному телевидению.



Цены на газ в Европе за последнюю неделю росли, и Путин предположил, что запуск трубопровода вернет их назад.



«Это, конечно, сразу же отразится на цене на рынке, на месте, и все те страны, которые потребляют российский газ, конечно, сразу это почувствуют», - сказал он.



Северный поток-2 был завершен в сентябре, но BNetzA приостановила процесс утверждения в Германии в ноябре, заявив, что ему необходимо привести документацию газопровода в соответствие с законодательством Германии, прежде чем он сможет быть сертифицирован.



Напомним, трубопровод в течение многих лет разделял европейские столицы и усиливал напряженность между ЕС и Вашингтоном, а критики заявляли, что проект усилит зависимость Европы от российского газа.



Западные страны в течение нескольких недель обвиняли Россию в ограничении поставок газа, чтобы оказать давление на Европу на фоне напряженности из-за конфликта на Украине и протолкнуть «Северный поток - 2».



Путин и российский энергетический гигант "Газпром" отвергли обвинения.