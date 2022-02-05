Операция "Страж стен": Израиль мобилизует тысячи резервистов

18:32 13 Май Киев, Украина

Для проведения антитеррористической операции "Страж стен" командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 7000 резервистов.

Резервисты должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях, сообщают израильские СМИ, 13 мая.

11 мая Минобороны Израиля уже призвало 5000 резервистов.

Также, как сообщает The Jerusalem post, глава Минобороны Израиля Бенни Ганц приказал срочно вызывать 10 рот пограничной полиции и распределить их по всей стране, чтобы остановить массовые столкновения между арабским и еврейским населением.



Отмечается, что около 374 человек были арестованы по всему Израилю после интенсивного еврейско-арабского насилия и беспорядков.



Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал арабские и еврейские народы к прекращению восстаний и к миру.

"Ничто не оправдывает линчевание арабов среди евреев, и ничто не оправдывает линчевание евреев арабами. Мы неприемлем этого. Мы не должны использовать это насилие. Мы вернем контроль и управление в стране. Во всех городах, в смешанных городах, в еврейских городах - повсюду. Давайте объединимся, чтобы выполнить задание, которое мы должны выполнять как граждане нашей страны: восстановить управление, устранить эту анархию, сохранить и восстановить безопасность и мир, которых мы все заслуживаете", - призвал Нетаньяху.

Ранее сегодня ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля. За три дня радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет. В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей ХАМАС.



Израильские военные разрабатывают несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но решение пока не принято.