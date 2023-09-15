OpenAI расширяется: второй офис в Дублине, Ирландия

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, намерена открыть свой второй офис за пределами Соединенных Штатов. Выбор пал на Дублин, столицу Ирландии, как сообщает агентство Bloomberg.
Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, высоко оценил впечатляющий рост и прогресс экосистемы технологий и стартапов в Ирландии.
Компания уже опубликовала девять вакансий в Ирландии на своей странице для карьеры и объявила о своих планах по расширению команды. Это позволит развивать операции, укреплять доверие и безопасность, расширять рынок, работать над инженерной безопасностью и юридическими аспектами, а также более эффективно обслуживать европейский рынок.
OpenAI присоединяется к ряду технологических гигантов, таких как Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn и Apple, которые также выбрали Ирландию для создания своих баз. Этот выбор обусловлен низкими корпоративными налоговыми ставками, положением страны в Европейском Союзе и развитой инфраструктурой в сфере технологий.
Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, высоко оценил впечатляющий рост и прогресс экосистемы технологий и стартапов в Ирландии.
Компания уже опубликовала девять вакансий в Ирландии на своей странице для карьеры и объявила о своих планах по расширению команды. Это позволит развивать операции, укреплять доверие и безопасность, расширять рынок, работать над инженерной безопасностью и юридическими аспектами, а также более эффективно обслуживать европейский рынок.
OpenAI присоединяется к ряду технологических гигантов, таких как Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn и Apple, которые также выбрали Ирландию для создания своих баз. Этот выбор обусловлен низкими корпоративными налоговыми ставками, положением страны в Европейском Союзе и развитой инфраструктурой в сфере технологий.
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