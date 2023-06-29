OpenAI открывает свой первый зарубежный офис в Лондоне

OpenAI, американская компания, стоящая за созданием популярного чат-бота ChatGPT, объявила о планах открыть свой офис за рубежом в городе Лондон, Великобритания.
Эту новость передает информационный портал BBC.
Исполнительный директор OpenAI, Сэм Альтман, отметил, что этот шаг представляет собой "возможность привлечь выдающиеся таланты со всего мира".
Первый офис компании за пределами США будет открыт именно в Лондоне.
В мае текущего года, на одном из мероприятий в Университетском колледже Лондона, Сэм Альтман подчеркнул, что искусственный интеллект способен создавать новые рабочие места и уменьшать социальные неравенства.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, заявил, что искусственный интеллект имеет потенциал "положительно повлиять на будущее человечества" и "обеспечить наилучшие результаты для жителей Великобритании, применяясь в различных сферах для усовершенствования государственных услуг".
Эту новость передает информационный портал BBC.
Исполнительный директор OpenAI, Сэм Альтман, отметил, что этот шаг представляет собой "возможность привлечь выдающиеся таланты со всего мира".
Первый офис компании за пределами США будет открыт именно в Лондоне.
В мае текущего года, на одном из мероприятий в Университетском колледже Лондона, Сэм Альтман подчеркнул, что искусственный интеллект способен создавать новые рабочие места и уменьшать социальные неравенства.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, заявил, что искусственный интеллект имеет потенциал "положительно повлиять на будущее человечества" и "обеспечить наилучшие результаты для жителей Великобритании, применяясь в различных сферах для усовершенствования государственных услуг".
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