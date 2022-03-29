Опасаясь COVID-19, Северная Корея заминировала границы с Китаем

Из-за серьезных пробелов в развитии медицинской сферы, которая самостоятельно не сможет справиться с пандемией коронавируса, правительство Северной Кореи приняло решение установить наземные мины в приграничных районах с Китаем.
Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает Yonhap во вторник, 3 ноября.
Он пояснил, что страна не получает никаких поставок извне, в том числе из Южной Кореи.
В частности, на последнем собрании правящей партии КНДР обсуждалось, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 тысяч человек.
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