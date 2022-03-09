ООН запрещает сотрудникам использовать слова «война» или «вторжение» по отношению к Украине — СМИ

17:53 08 Март Киев, Украина

Ряд Западных СМИ, в частности, The Irish Times сообщают, что «ООН запрещает сотрудникам использовать слова «война» или «вторжение» по отношению к Украине». По данным журналистов издания, это сделано, чтобы «сбалансировать чувствительные политические моменты», в момент, когда могущественное государство-член ООН, Россия, «расправляется внутри страны с теми, кто использует эти слова».

Вместо них сотрудников ООН инструктируют использовать слова «конфликт» или «военное наступление». Журналисты ссылаются на документ, отправленный сотрудникам ООН в понедельник коммуникационным департаментом.

Также ООН запретила своим сотрудникам использовать украинские флажки на профилях в социальных сетях или веб-сайтах – «это явление стало широко распространенным проявлением солидарности со страной с момента начала вторжения 24 февраля», – отмечают The Irish Times. Аргумент, который приводят в ООН, – «это способ избежать репутационного риска».



Глава МИД Дмитрий Кулеба, заявил что трудно поверить, что ООН могла бы ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив

использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН.

Кулеба призвал ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложны: "На кону репутация ООН".