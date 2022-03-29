ООН выдвинула свою кандидатуру на роль посредника между Украиной и россией

ООН предлагает стать посредником между Россией и Украиной, чтобы срочно договориться о гуманитарном перемирии.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции. ООН считает, что гуманитарное перемирие между Россией и Украиной даст возможность доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц.
«Оно спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное население Украины», – заявил Гутерриш журналистам.
Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину, война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры Украины и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».
ООН считает, что всему этому нужно положить конец и делает «все зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война». ООН, по словам Гутерриша, поддерживает украинских беженцев, а также оказывает помощь тем, кто остался в Украине.
По данным Гутерриша, около тысячи сотрудников ООН работают в восьми гуманитарных центрах – в Днепре, Виннице, Львове, Ужгороде, Черновцах, Мукачеве, Луганске и Донецке. За минувший месяц Всемирная продовольственная программа оказала помощь 800 тысячам украинцев, а к середине апреля этот показатель планируется увеличить до 1,2 млн.
Гутерриш рассказал журналистам, про автоколонну с продовольствием, медицинскими принадлежностями и другими предметами первой необходимости, которая прибыла в Харьков.
«Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости, – подчеркнул генеральный секретарь ООН, – поэтому я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН».
Гутерриш также выразил надежду, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны в Украине, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.
«Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира», – заявил глава ООН.
На вопрос журналистов Гутерришу прокомментировать слова президента Байдена, что Путин не должен оставаться у власти, генеральный секретарь ООН сказал: «я думаю, нам нужна деэскалация. Нам нужна военная деэскалация и деэскалация в риторике».
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции. ООН считает, что гуманитарное перемирие между Россией и Украиной даст возможность доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц.
«Оно спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное население Украины», – заявил Гутерриш журналистам.
Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину, война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры Украины и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».
ООН считает, что всему этому нужно положить конец и делает «все зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война». ООН, по словам Гутерриша, поддерживает украинских беженцев, а также оказывает помощь тем, кто остался в Украине.
По данным Гутерриша, около тысячи сотрудников ООН работают в восьми гуманитарных центрах – в Днепре, Виннице, Львове, Ужгороде, Черновцах, Мукачеве, Луганске и Донецке. За минувший месяц Всемирная продовольственная программа оказала помощь 800 тысячам украинцев, а к середине апреля этот показатель планируется увеличить до 1,2 млн.
Гутерриш рассказал журналистам, про автоколонну с продовольствием, медицинскими принадлежностями и другими предметами первой необходимости, которая прибыла в Харьков.
«Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости, – подчеркнул генеральный секретарь ООН, – поэтому я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН».
Гутерриш также выразил надежду, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны в Украине, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.
«Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира», – заявил глава ООН.
На вопрос журналистов Гутерришу прокомментировать слова президента Байдена, что Путин не должен оставаться у власти, генеральный секретарь ООН сказал: «я думаю, нам нужна деэскалация. Нам нужна военная деэскалация и деэскалация в риторике».
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