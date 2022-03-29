ООН выдвинула свою кандидатуру на роль посредника между Украиной и россией

12:21 29 марта Киев, Украина

ООН предлагает стать посредником между Россией и Украиной, чтобы срочно договориться о гуманитарном перемирии.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции. ООН считает, что гуманитарное перемирие между Россией и Украиной даст возможность доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц.

«Оно спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное население Украины», – заявил Гутерриш журналистам.

Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину, война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры Украины и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».

ООН считает, что всему этому нужно положить конец и делает «все зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война». ООН, по словам Гутерриша, поддерживает украинских беженцев, а также оказывает помощь тем, кто остался в Украине.

По данным Гутерриша, около тысячи сотрудников ООН работают в восьми гуманитарных центрах – в Днепре, Виннице, Львове, Ужгороде, Черновцах, Мукачеве, Луганске и Донецке. За минувший месяц Всемирная продовольственная программа оказала помощь 800 тысячам украинцев, а к середине апреля этот показатель планируется увеличить до 1,2 млн.

Гутерриш рассказал журналистам, про автоколонну с продовольствием, медицинскими принадлежностями и другими предметами первой необходимости, которая прибыла в Харьков.

«Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости, – подчеркнул генеральный секретарь ООН, – поэтому я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН».

Гутерриш также выразил надежду, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны в Украине, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.

«Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира», – заявил глава ООН.

На вопрос журналистов Гутерришу прокомментировать слова президента Байдена, что Путин не должен оставаться у власти, генеральный секретарь ООН сказал: «я думаю, нам нужна деэскалация. Нам нужна военная деэскалация и деэскалация в риторике».