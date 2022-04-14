ООН сообщила о полномасштабном гуманитарном кризисе в Эфиопии

Обострившаяся ситуация в стране и начавшийся гуманитарный кризис, заставила почти 27 тысяч жителей региона Тыграй покинуть свои дома и бежать в соседний Судан.
Об этом говорится в заявлении Агентства ООН по делам беженцев.
Они переходят государственную границу Судана в нескольких южных штатах, где уже начали сооружать временные приюты для беженцев. Там обустраивают больницы, жилые помещения и туалеты. Гуманитарные организации поставляют беженцам еду, одежду и медикаменты.
В самом Тыграе сейчас полностью отсутствует электроснабжение. Не работает связь, в регионе наблюдается дефицит топлива и наличных. Из-за активных боевых действий между правительственными войсками и сепаратистами почти прекратились поставки еды.
Вооруженный конфликт в Тыграе продолжается уже почти 2 недели. С одной стороны, в нем участвует центральное правительство Эфиопии, а с другой - сепаратистская организация «Народный фронт освобождения Тыграя».
Ее члены подняли восстание после того, как действующее правительство Абия Ахмеда инициировало проведение в Эфиопии демократических реформ, начав тем самым демонтаж старой авторитарно-феодальной политической системы.
Они переходят государственную границу Судана в нескольких южных штатах, где уже начали сооружать временные приюты для беженцев. Там обустраивают больницы, жилые помещения и туалеты. Гуманитарные организации поставляют беженцам еду, одежду и медикаменты.
В самом Тыграе сейчас полностью отсутствует электроснабжение. Не работает связь, в регионе наблюдается дефицит топлива и наличных. Из-за активных боевых действий между правительственными войсками и сепаратистами почти прекратились поставки еды.
Вооруженный конфликт в Тыграе продолжается уже почти 2 недели. С одной стороны, в нем участвует центральное правительство Эфиопии, а с другой - сепаратистская организация «Народный фронт освобождения Тыграя».
Ее члены подняли восстание после того, как действующее правительство Абия Ахмеда инициировало проведение в Эфиопии демократических реформ, начав тем самым демонтаж старой авторитарно-феодальной политической системы.
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