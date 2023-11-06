ООН сообщает о потере 88 своих сотрудников в секторе Газа

88 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) погибли в Секторе Газа с 7 октября. Это самая крупная утрата организации в одном конфликте за всю ее историю.
Об этом говорится в заявлении ООН.
В ООН также напомнили, что, по данным израильских властей, в Израиле погибли около 1 400 человек и тысячи получили ранения. Более 200 человек, включая детей, были взяты в заложники.
В заявлении также подчеркнули, что, по данным Министерства здравоохранения, в Газе было убито около 9 500 человек, в том числе 3 900 детей и более 2 400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленном лечении в перегруженных больницах.
В заявлении также подчеркнули, что, по данным Министерства здравоохранения, в Газе было убито около 9 500 человек, в том числе 3 900 детей и более 2 400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленном лечении в перегруженных больницах.
Подчеркивается, что целое население находится в осаде и под ударами, лишенное доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, приютах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо, заявили в ООН.
В ООН снова призвали стороны придерживаться всех своих обязательств согласно международному гуманитарному праву и праву в области прав человека.
В ООН снова призвали стороны придерживаться всех своих обязательств согласно международному гуманитарному праву и праву в области прав человека.
В ООН также настаивают, что больше помощи – продовольствия, воды, медикаментов и, конечно, топлива – должно поступать в Газу безопасно, быстро и в необходимом объеме. Оно должно достигать нуждающихся в ней людей, особенно женщин и детей, где бы они ни находились.
Накануне вечером представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что благодаря действиям израильских военных Сектор Газы разделили на две части.
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