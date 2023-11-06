ООН сообщает о потере 88 своих сотрудников в секторе Газа

14:44 06 ноября Киев, Украина

88 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) погибли в Секторе Газа с 7 октября. Это самая крупная утрата организации в одном конфликте за всю ее историю.

Об этом говорится в заявлении ООН.

"С 7 октября погибли десятки гуманитарных работников, в том числе 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) - это самое большое количество жертв среди сотрудников ООН, когда-либо зафиксированное в одном конфликте", - говорится в заявлении. организации.





В заявлении также подчеркнули, что, по данным Министерства здравоохранения, в Газе было убито около 9 500 человек, в том числе 3 900 детей и более 2 400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленном лечении в перегруженных больницах. В ООН также напомнили, что, по данным израильских властей, в Израиле погибли около 1 400 человек и тысячи получили ранения. Более 200 человек, включая детей, были взяты в заложники.В заявлении также подчеркнули, что, по данным Министерства здравоохранения, в Газе было убито около 9 500 человек, в том числе 3 900 детей и более 2 400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленном лечении в перегруженных больницах.

"Ракеты продолжают травмировать семьи. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Это ужасно. Однако ужасные убийства еще большего количества гражданских лиц в Газе вызывают возмущение, равно как и отрезание 2,2 миллиона палестинцев от пищи, воды, медикаментов, электричества и топлива", - заявили в ООН.

Подчеркивается, что целое население находится в осаде и под ударами, лишенное доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, приютах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо, заявили в ООН.



В ООН снова призвали стороны придерживаться всех своих обязательств согласно международному гуманитарному праву и праву в области прав человека.

“Мы возобновляем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех гражданских лиц, находящихся в заложниках. Гражданские лица и инфраструктура, на которую они возлагаются, в том числе больницы, приюты и школы, должны быть защищены”, - говорится в заявлении.

В ООН также настаивают, что больше помощи – продовольствия, воды, медикаментов и, конечно, топлива – должно поступать в Газу безопасно, быстро и в необходимом объеме. Оно должно достигать нуждающихся в ней людей, особенно женщин и детей, где бы они ни находились.

“Нам нужно немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло уже 30 дней. Хватит уже. Это должно прекратиться сейчас”, - заявили в ООН.

Накануне вечером представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что благодаря действиям израильских военных Сектор Газы разделили на две части.