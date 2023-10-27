ООН работает над глобальными рекомендациями по искусственному интеллекту

15:10 27 октября Киев, Украина

Генсек ООН Антониу Гутерриш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Гутерриш называет искусственный интеллект технологией с "революционным потенциалом", но указывает, что он может угрожать демократии и правам человека.

Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций, опубликованном на сайте.

"Последний год стал чрезвычайным прогрессом в возможностях и использовании искусственного интеллекта через чат-боты, клонирование голоса, генераторы изображений, видеопрограммы. Благодаря одному такому приложению я имел сюрреалистический опыт наблюдать за тем, как произношу речь безупречной китайской, несмотря на то, что я не говорю на китайском, и движения губ точно соответствовали тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей - и потенциальных опасностей - ИИ", - сказал генсек ООН.

В то же время он отметил, что в настоящее время искусственный интеллект может способствовать чрезвычайному прогрессу человечества. В частности, искусственный интеллект мог бы расширить масштабы работы правительств, гражданского общества и ООН, от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций и до внедрения услуг здравоохранения и образования.



Гутерриш попросил комиссию до конца года подготовить рекомендации по использованию ИИ, определить риски, которые несет с собой ИИ, а также возможности, которые создает технология.

"Не прибегая к множеству сценариев конца света, уже очевидно, что злонамеренное использование ИИ может подорвать доверие к институтам, ослабить социальную сплоченность и угрожать самой демократии. По всем этим причинам я призвал к глобальной междисциплинарной дискуссии со многими заинтересованными сторонами по управлению искусством. его польза для человечества — всего человечества — была максимальной, а содержащиеся риски — уменьшены", — сказал Гутерриш.

Отмечается, что рекомендации Консультативного органа используются для подготовки к Саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного Глобального цифрового договора. Организация будет консультироваться с Научным консультативным советом ООН, в частности о том, как можно использовать преимущества искусственного интеллекта для ускорения прогресса во благо всех.



Гутерриш подчеркнул, что вновь созданный Консультативный орган высокого уровня гендерно сбалансирован, географически разнообразен и охватывает несколько поколений. Члены имеют глубокий опыт работы в правительстве, бизнесе, технологическом сообществе, гражданском обществе и научных кругах. У них широкий спектр взглядов на сферу деятельности.