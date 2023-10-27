ООН работает над глобальными рекомендациями по искусственному интеллекту

Генсек ООН Антониу Гутерриш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Гутерриш называет искусственный интеллект технологией с "революционным потенциалом", но указывает, что он может угрожать демократии и правам человека.
Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций, опубликованном на сайте.
В то же время он отметил, что в настоящее время искусственный интеллект может способствовать чрезвычайному прогрессу человечества. В частности, искусственный интеллект мог бы расширить масштабы работы правительств, гражданского общества и ООН, от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций и до внедрения услуг здравоохранения и образования.
Гутерриш попросил комиссию до конца года подготовить рекомендации по использованию ИИ, определить риски, которые несет с собой ИИ, а также возможности, которые создает технология.
Отмечается, что рекомендации Консультативного органа используются для подготовки к Саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного Глобального цифрового договора. Организация будет консультироваться с Научным консультативным советом ООН, в частности о том, как можно использовать преимущества искусственного интеллекта для ускорения прогресса во благо всех.
Гутерриш подчеркнул, что вновь созданный Консультативный орган высокого уровня гендерно сбалансирован, географически разнообразен и охватывает несколько поколений. Члены имеют глубокий опыт работы в правительстве, бизнесе, технологическом сообществе, гражданском обществе и научных кругах. У них широкий спектр взглядов на сферу деятельности.
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