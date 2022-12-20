ООН проверит информацию о поставках иранских дронов в россию

10:34 20 декабря Киев, Украина





По ее словам, руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в российскую федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН. Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников россии. Об этом на заседании Совбеза заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.По ее словам, руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в российскую федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", - сказала Дикарло.

Она отметила, что представитель Ирана отрицает поставки дронов в рф, а россия выразила "серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов".



По ее словам, секретариат изучает имеющуюся информацию, о выводах будет уведомлен Совет безопасности "в случае необходимости в должное время".



21 октября Совбез ООН обсудил ситуацию в Украине. В частности, речь шла об использовании рф иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Украина пригласила экспертов ООН на консультации по противодействию иранским дронам.