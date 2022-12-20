ООН проверит информацию о поставках иранских дронов в россию

Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников россии. Об этом на заседании Совбеза заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
По ее словам, руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в российскую федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
По ее словам, руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в российскую федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
Она отметила, что представитель Ирана отрицает поставки дронов в рф, а россия выразила "серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов".
По ее словам, секретариат изучает имеющуюся информацию, о выводах будет уведомлен Совет безопасности "в случае необходимости в должное время".
21 октября Совбез ООН обсудил ситуацию в Украине. В частности, речь шла об использовании рф иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Украина пригласила экспертов ООН на консультации по противодействию иранским дронам.
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