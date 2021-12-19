ООН прогнозирует рост гуманитарных потребностей в мире в 2022 году

08:41 03 Декабрь Киев, Украина

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что рекордные 274 миллиона человек, которые вместе составляют четвертую по численности населения страну в мире, в следующем году будут нуждаться в чрезвычайной гуманитарной помощи в таких странах, как Афганистан, Эфиопия, Мьянма, Сирия и Йемен. Все они сталкиваются с множеством проблем, включая войну, отсутствие безопасности, голод, изменение климата и пандемию коронавируса.



Управление по координации гуманитарной деятельности в своем ежегодном обзоре будущих потребностей прогнозирует рост на 17% числа людей, которые будут нуждаться в срочной помощи в 2022 году, и обращается к донорам с просьбой предоставить рекордные 41 миллиард долларов на помощь 183 миллион человек.



«Климатический кризис в первую очередь поражает самые уязвимые во всех отношения страны. Затяжные конфликты продолжаются, а нестабильность усилилась в нескольких частях мира, особенно в Эфиопии, Мьянме и Афганистане », - сказал Мартин Гриффитс, глава УКГВ. «Пандемия еще не закончилась, а бедные страны лишены вакцин».



В этом году доноры выделили более 17 миллиардов долларов на реализацию прошлогодних проектов, но на деле финансирование было меньше половины запроса В этом году доноры выделили более 17 миллиардов долларов на реализацию прошлогодних проектов, но на деле финансирование было меньше половины запроса ООН на 2021 год.



В обзоре представлены планы для 30 стран, половина из которых находится в Африке, а большинство остальных - на Ближнем Востоке или в Латинской Америке.



Гриффитс привел оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, согласно которым 45 миллионов человек находятся под угрозой голода в десятках стран.



«Гуманитарная помощь имеет значение», - сказал Гриффитс. «Нам удалось остановить голод, от которого страдают полмиллиона человек на юге Судана. Мы оказали медицинскую помощь 10 миллионам человек в Йемене. Мы помогли вакцинировать миллионы людей в Мьянме ».



УКГВ заявляет, что более 24 миллионов человек в Афганистане нуждаются в жизненно важной помощи из-за конфликтов, политических беспорядков, коронавируса, экономических потрясений и самой сильной засухи за более чем одно поколение.



«Мы никогда не покидали Афганистан. И мы сейчас там с прогнозируемой программой на 2022 год, в три раза превышающей программу на 2021 год _ из-за различных потребностей и обстоятельств, которые вам так хорошо известны », - сказал он.



Гриффитс сказал, что ситуация в Эфиопии, где правительство ведет борьбу с боевиками из района Тыграй, является «наиболее тревожной» с точки зрения «неотложной, неотложной необходимости», и сказал, что он «очень обеспокоен» возможной осадой боевиков на побережье столицы.



