ООН призывает власти Беларуси освободить Колесникову

22:18 25 Сентябрь Киев, Украина

Организация объединенных наций требует освободить из-под стражи оппозиционерку Марию Колесникову, поддержавшую на выборах кандида-олигарха.

Сообщается, что сегодня,25 сентября, Минский суд не удовлетворил жалобу Колесниковой на неправомерное наложение ареста в качестве меры пресечения.

стражи члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом говорится в их заявлении, распространенном в пятницу в Женеве . Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Беларуси должны выпустить из-подМарию Колесникову. Об этом говорится в их заявлении,

" Белоруссия должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, обеспечить ее право на эффективную возмещение, а также установить и отдать в руки правосудия тех, кто ответственен за ее насильственное исчезновение " , - подчеркнули эксперты.

Как указывает в своем пресс-релизе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), " эксперты призвали Белоруссию освободить видного оппозиционного лидера Марию Колесникову " .

Заявление подписали 16 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, свободу собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Беларуси - Анаис Марин, вопросом о пытках Нильс Мельцер и члены двух рабочих групп ООН - по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям .