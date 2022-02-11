ООН призывает власти Беларуси освободить Колесникову

Организация объединенных наций требует освободить из-под стражи оппозиционерку Марию Колесникову, поддержавшую на выборах кандида-олигарха.
Сообщается, что сегодня,25 сентября, Минский суд не удовлетворил жалобу Колесниковой на неправомерное наложение ареста в качестве меры пресечения.
Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Беларуси должны выпустить из-под стражи члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом говорится в их заявлении, распространенном в пятницу в Женеве.
Как указывает в своем пресс-релизе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), "эксперты призвали Белоруссию освободить видного оппозиционного лидера Марию Колесникову".
Заявление подписали 16 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, свободу собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Беларуси - Анаис Марин, вопросом о пытках Нильс Мельцер и члены двух рабочих групп ООН - по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям.
Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной. Затем она была арестована по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Беларуси.
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