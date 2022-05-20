ООН призвала к переговорам по созданию инклюзивного правительства в Афганистане

07:45 17 августа Киев, Украина

Как сообщило агентство CNN, в Совете Безопасности ООН обратился с требованием прекратить боевые действия на территории страны и предложил путем переговоров создать в Афганистане "единое, инклюзивное и представительное - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин".

Справка: Инклюзивный (от латинского слова includo «включаю») - предполагающий включение кого-либо, чего-либо в общую картину.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и формированию нового правительства путем инклюзивных переговоров", - говорится в заявлении.

Организация также выразила глубокую озабоченность сообщениями о нарушениях международного гуманитарного права и прав человека и подчеркнула срочную и настоятельную необходимость привлечения виновных к ответственности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов "быть чрезвычайно сдержанными". Он подчеркнул, что желающим необходимо дать возможность покинуть страну.

Совет Безопасности ООН подчеркнул важность борьбы с терроризмом в Афганистане для обеспечения того, чтобы другие страны не подвергались угрозам или нападениям, и заявил, что "ни талибы, ни какие-либо другие афганские группировки или отдельные лица не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны".

Посол Афганистана в ООН Гулам Исакзай, выступая от имени миллионов людей, "чья судьба висит на волоске", призвал Организацию Объединенных Наций не признавать никакую администрацию, которая добивается власти силой, или любое правительство, не являющееся инклюзивным.