ООН: пандемия катастрофически повлияет на образование

По данным ООН, обучение около 40 миллионов детей приостановлено из-за всемирной пандемии. Как указал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, тот факт, что дети "критически важного дошкольного возраста" не получили обходимые для них знания, в будущем может обернуться большими проблемами не только для детей и родителей, но и для всего общества.

В связи со сложившейся ситуацией миру грозит "катастрофа поколений". Карантин повлиял на образовательный процесс в 160 странах, а из-за закрытия учебных заведений около миллиарда учащихся не смогли получить знания в полной мере.

Гутерриш добавил, что из-за угрозы "катастрофы поколений" возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.

"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - подчеркнул он и уточнил, что консультации с родителями и педагогами должны стать основополагающими в решении этого вопроса.

Напомним, что ранее ООН призвала ввести базовый доход из-за пандемии. Базовый доход для самых бедных в развивающихся странах поможет замедлить распространение коронавируса, считают в организации.