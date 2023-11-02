ООН обеспокоена увеличением количества казней в Иране: более 400 случаев за семь месяцев

Иран увеличил число казней "со страшной скоростью". По данным генерального секретаря ООН, Антониу Гутерреша, за первые семь месяцев текущего года было казнено по меньшей мере 419 человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Этот рост казней и задержаний в Иране произошел на фоне протестов, возникших после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась под стражей в сентябре 2022 года после задержания "полицией морали" в Тегеране за якобы "неподобающее" ношение хиджаба.
Доклад отмечает, что семь мужчин были казнены в связи с протестами, вызванными смертью Махсы Амини или их участием в них. Согласно информации ООН по правам человека, судебное производство во всех этих случаях не соответствовало международным стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.
За период с 17 сентября 2022 года по 8 февраля 2023 года было арестовано около 20 тысяч человек, участвовавших в протестах. Особенно беспокойство вызывает факт, что большинство арестованных могли быть несовершеннолетними, так как средний возраст арестованных оценивался в 15 лет, согласно заместителю командующего Корпуса стражей Исламской революции.
Гутерреш также выразил беспокойство по поводу лиц, которые были помилованы, но затем получили новые обвинения или были вновь арестованы, включая женщин-активисток, журналистов и членов меньшинств. В докладе указаны случаи непропорционального применения силы против протестующих, избиения и сексуальное насилие после задержаний, а также случаи психологического насилия.
Согласно данным доклада, большинство из 239 человек, казненных за первые семь месяцев 2023 года, были приговорены к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.
Этот рост казней и задержаний в Иране произошел на фоне протестов, возникших после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась под стражей в сентябре 2022 года после задержания "полицией морали" в Тегеране за якобы "неподобающее" ношение хиджаба.
Доклад отмечает, что семь мужчин были казнены в связи с протестами, вызванными смертью Махсы Амини или их участием в них. Согласно информации ООН по правам человека, судебное производство во всех этих случаях не соответствовало международным стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.
За период с 17 сентября 2022 года по 8 февраля 2023 года было арестовано около 20 тысяч человек, участвовавших в протестах. Особенно беспокойство вызывает факт, что большинство арестованных могли быть несовершеннолетними, так как средний возраст арестованных оценивался в 15 лет, согласно заместителю командующего Корпуса стражей Исламской революции.
Гутерреш также выразил беспокойство по поводу лиц, которые были помилованы, но затем получили новые обвинения или были вновь арестованы, включая женщин-активисток, журналистов и членов меньшинств. В докладе указаны случаи непропорционального применения силы против протестующих, избиения и сексуальное насилие после задержаний, а также случаи психологического насилия.
Согласно данным доклада, большинство из 239 человек, казненных за первые семь месяцев 2023 года, были приговорены к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.
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