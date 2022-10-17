ООН нуждается в срочном реформировании, заявил Папа Римский

08:49 17 октября Киев, Украина

Папа Римский Франциск на фоне пандемии коронавирусной инфекции и войны в Украине заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН). Оба кризиса продемонстрировали "пределы мультилатеральной системы", написал понтифик в своей новой книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", отрывок из которой в воскресенье, 16 октября, публикует газета La Stampa.

Глава Католической церкви считает, что война в Украине "еще раз более чем ясно показывает" необходимость "более гибких и эффективных способов разрешения конфликтов". ООН в том виде, в котором она функционировала с момента своего основания, "больше не соответствует новым реалиям", пишет Франциск.

Папа Римский напомнил, что ООН и ее самый влиятельный орган, Совет Безопасности, были изначально созданы для того, чтобы "придать форму отказу от ужасов, которые человечество пережило в двух войнах XX века". Угроза все еще жива, но "мир сегодня уже не тот".

Глава Святого престола призвал к "структурным реформам". Они должны быть направлены на то, чтобы заново открыть "изначальное призвание" международной организации: "служить человеческой семье". Кроме того, с его точки зрения, определенную роль в принятии решений должна играть "интегральная безопасность" в отношении продовольствия, здоровья, экономики и социальных вопросов.

Франциск не впервые критикует ООН

Папа Римский не первый раз критикует ООН за ее роль в войне в Украине. 6 апреля на приеме в Ватикане понтифик отметил, что самые могущественные государства мира отстаивают свои интересы "путем расширения зоны экономического, идеологического и военного влияния, что видно в нынешней войне".

По словам Франциска, после Второй мировой войны были предприняты попытки заложить основы новой истории мира, но, к сожалению, старая история соперничества великих держав продолжилась.

"В нынешней войне в Украине мы наблюдаем бессилие ООН", - указал он.

Источник: DW

Напомним, неделей ранее Папа Римский назвал удары рф "ураганом насилия". Понтифик призвал тех, "в чьих руках судьба войны", остановиться, и заверил, что его сердце с украинским народом.

Как сообщалось, россия применила право вето в ООН во время осуждения "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.