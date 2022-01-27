ООН: мир стоит на пороге второй Великой депрессии

13:29 12 Сентябрь Киев, Украина

Происходящие в последние годы события заставляют многих задуматься об ужасных перспективах будущего. Экологическая катастрофа, глобальное потепление, повсеместные войны и терроризм, падение социальных норм и устоев. А теперь еще и мировая пандемия. На пороге уже стоит «библейский» голод.

Из-за пандемии коронавируса мир приближается к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что принятых мер поддержки граждан во время пандемии недостаточно.

"Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 % по сравнению со сценарием "без COVID-19"", - заявил представитель ООН Оливье де Шуттер.

Он призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

Отмечается, что многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

Как сообщалось, в 2020 году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста до 3,4%, считают эксперты консалтинговой фирмы PwC.