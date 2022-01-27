ООН: мир стоит на пороге второй Великой депрессии

Происходящие в последние годы события заставляют многих задуматься об ужасных перспективах будущего. Экологическая катастрофа, глобальное потепление, повсеместные войны и терроризм, падение социальных норм и устоев. А теперь еще и мировая пандемия. На пороге уже стоит «библейский» голод.
Из-за пандемии коронавируса мир приближается к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе Организации Объединенных Наций.
Отмечается, что принятых мер поддержки граждан во время пандемии недостаточно.
Он призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.
Отмечается, что многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.
Как сообщалось, в 2020 году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста до 3,4%, считают эксперты консалтинговой фирмы PwC.
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