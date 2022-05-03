ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Согласно решению комиссии по наркотическим средствам ООН, медицинский каннабис исключен из списка самых опасных наркотических средств.
Соответствующее решение было принято 2 декабря, передает The New York Times.
Члены Комиссии из 53 стран рассмотрели серию рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных, но основное внимание уделили ключевой рекомендации – исключению каннабиса из списка опасных и вызывающих сильную зависимость опиоидов, таких как героин, принятого еще в 1961 году.
Члены Комиссии из 53 стран рассмотрели серию рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных, но основное внимание уделили ключевой рекомендации – исключению каннабиса из списка опасных и вызывающих сильную зависимость опиоидов, таких как героин, принятого еще в 1961 году.
Эксперты отмечают, что голосование не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля за марихуаной, поскольку правительства стран и в дальнейшем будут сами определять, как ее классифицировать. Но признание ООН можно считать символической победой сторонников изменения политики в отношении наркотиков, которые заявляют, что международное право устарело.
Следует отметить, что за исключение каннабиса из списка проголосовали 27 стран, 25 – против. Среди поддержавших – страны Евросоюза и США. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против, а Украина воздержалась.
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