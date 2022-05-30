Олигархи рф пытаются спрятать яхты, отключая устройства для отслеживания местоположения

Суперъяхты российских олигархов, попавших под санкции, перестали транслировать свое местоположение, чтобы избежать ареста.
Об этом сообщает британская газета The Observer (принадлежит Guardian Media Group).
Издание обнаружило, что с радаров исчезли как минимум шесть суперяхт:
Издание обнаружило, что с радаров исчезли как минимум шесть суперяхт:
- 142-метровая Motor Yacht за $300 миллионов бывшего члена советов директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко
- 140-метровая Ocean Victory за $300 миллионов председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова
- 82-метровая Alfa Nero за $120 миллионов бывшего члена совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева
- 72-метровая Clio за $65 миллионов промышленника Олега Дерипаски
- 70-метровая Galactica Super Nova за $80 миллионов бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова
- 52-метровая My Sky за $40 миллионов предпринимателя Игоря Кесаева
Все они отключали идентификационную систему (AIS) более чем на месяц. Журналистам удалось связаться с членом экипажа одной из яхт. Он подтвердил, что им дали указание скрыть данные о местонахождении судна.
Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Бизнесменам запретили въезд в страну и пообещали заблокировать активы.
С начала вторжения россии в Украину власти западных стран арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт на 2 млрд фунтов стерлингов. Все они имели отношение к олигархам из окружения президента владимира путина. При этом общая стоимость замороженного имущества бизнесменов составила 10 млрд евро.
Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Бизнесменам запретили въезд в страну и пообещали заблокировать активы.
С начала вторжения россии в Украину власти западных стран арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт на 2 млрд фунтов стерлингов. Все они имели отношение к олигархам из окружения президента владимира путина. При этом общая стоимость замороженного имущества бизнесменов составила 10 млрд евро.
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