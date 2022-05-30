Олигархи рф пытаются спрятать яхты, отключая устройства для отслеживания местоположения

07:12 30 мая Киев, Украина

Суперъ яхты российских олигархов, попавших под санкции , перестали транслировать свое местоположение, чтобы избежать ареста.

Об этом сообщает британская газета The Observer (принадлежит Guardian Media Group).



Издание обнаружило, что с радаров исчезли как минимум шесть суперяхт:

142-метровая Motor Yacht за $300 миллионов бывшего члена советов директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко

140-метровая Ocean Victory за $300 миллионов председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова

82-метровая Alfa Nero за $120 миллионов бывшего члена совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева

72-метровая Clio за $65 миллионов промышленника Олега Дерипаски

70-метровая Galactica Super Nova за $80 миллионов бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова

52-метровая My Sky за $40 миллионов предпринимателя Игоря Кесаева

Все они отключали идентификационную систему (AIS) более чем на месяц. Журналистам удалось связаться с членом экипажа одной из яхт. Он подтвердил, что им дали указание скрыть данные о местонахождении судна.



Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Бизнесменам запретили въезд в страну и пообещали заблокировать активы.



С начала вторжения россии в Украину власти западных стран арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт на 2 млрд фунтов стерлингов. Все они имели отношение к олигархам из окружения президента владимира путина. При этом общая стоимость замороженного имущества бизнесменов составила 10 млрд евро.