По информации росСМИ, наблюдается массовое покидание Москвы российскими олигархами и политиками на частных самолетах, и некоторые из них уже приземлились за пределами российской федерации.
Конкретно, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга вылетел Ил-96-300ПУ, который служит президентским самолетом владимира путина и оснащен системой управления армией. Однако, данный самолет исчез с радаров поблизости от Твери.
Также был замечен вылет второго президентского борта Ту-214ПУ из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44. Этот самолет также имеет военное оборудование на случай вооруженного конфликта и исчез с радаров над Гатчиной.
Олигарх Аркадий Ротенберг воспользовался своим бизнес-джетом Bombardier BD-700, который вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Этот полет был спланирован еще вчера вечером.
Самолет вице-премьера россии Дениса Мантурова также покинул Москву в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06.
Еще один бизнес-джет, принадлежащий олигарху Владимиру Потанину - Gulfstream G650, ожидает вылета из Москвы в Стамбул сегодня в 17:00.
Также стоит отметить, что Bombardier Global Express XLS, принадлежащий госкомпании "Интер РАО", под управлением Бориса Ковальчука, сына друга владимира путина, также вылетел из Москвы и приземлился в Петербурге около 15:00 мск.
Однако, обычным гражданам россии сегодня будет сложно покинуть страну, поскольку цены на авиабилеты в безвизовые страны значительно возросли, и билетов в такие популярные направления, как Стамбул, Астана и Тбилиси, практически не осталось.
Конкретно, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга вылетел Ил-96-300ПУ, который служит президентским самолетом владимира путина и оснащен системой управления армией. Однако, данный самолет исчез с радаров поблизости от Твери.
Также был замечен вылет второго президентского борта Ту-214ПУ из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44. Этот самолет также имеет военное оборудование на случай вооруженного конфликта и исчез с радаров над Гатчиной.
Олигарх Аркадий Ротенберг воспользовался своим бизнес-джетом Bombardier BD-700, который вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Этот полет был спланирован еще вчера вечером.
Самолет вице-премьера россии Дениса Мантурова также покинул Москву в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06.
Еще один бизнес-джет, принадлежащий олигарху Владимиру Потанину - Gulfstream G650, ожидает вылета из Москвы в Стамбул сегодня в 17:00.
Также стоит отметить, что Bombardier Global Express XLS, принадлежащий госкомпании "Интер РАО", под управлением Бориса Ковальчука, сына друга владимира путина, также вылетел из Москвы и приземлился в Петербурге около 15:00 мск.
Однако, обычным гражданам россии сегодня будет сложно покинуть страну, поскольку цены на авиабилеты в безвизовые страны значительно возросли, и билетов в такие популярные направления, как Стамбул, Астана и Тбилиси, практически не осталось.
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