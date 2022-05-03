Олег Тиньков прокоментировал продажу своего банка

16:51 03 мая Киев, Украина

Банкир Олег Тиньков, который выступает против войны с Украиной, написал в инстаграме, что у него в России «не осталось ничего».

«Я потерял все, но я не потерял Душу❤️. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!» — сказал бизнесмен.



Он добавил, что забирает из России бренды TINKOFF and LA DATCHA, которые принадлежат его семье, потому что он не хочет «"морать" их кровью русских солдат и жителей Украины».



По словам Тинькова, ему удалось построить «честный, свободный и американский тип бизнеса в коррупционной и архаичной России», на пике карьеры Forbes оценивал его состояние в 9,4 млрд долларов.



Бизнесмен напомнил об угрозах, которые поступили ему от «обитателей Кремля и Лубянки» во время борьбы с раком крови после антивоенного поста в инстаграме.

«Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но и "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России», — заключил Тиньков.

Олег Тиньков раньше несколько раз предлагал вернуть в Россию монархию и «короновать» Путина (например, в своем инстаграме, эфире «Дождя» и в интервью Юрию Дудю), за что его неоднократно критиковали в соцсетях. В сегодняшнем посте бинесмен ответил критикам: «Про путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте».



2 мая банкир рассказал, что на следующий день после того, как он назвал войну в Украине «безумной», работники администрации президента связались с руководством «Тинькофф» и пригрозили национализировать банк, если сотрудники не разорвут связи с его основателем.



В итоге Тиньков продал свою 35-процентную долю Владимиру Потанину. Бизнесмен отмечал, что это было навязанной Кремлем «отчаянной распродажей со скидкой».



Сам банк после поста Тинькова против войны ответил, что тот — лишь «один из 20 миллионов клиентов», который давно не живет в России и «все последние годы занимается вопросами своего здоровья».



Вскоре «Тинькофф» объявил о планах провести ребрендинг и отказаться от фамилии Тинькова в названии.